Калужские власти отменили фестиваль Signal в Никола-Ленивце

Музыкальный фестиваль Signal, который должен был пройти в Калужской области 14--18 августа, не состоится. Об этом заявил представитель администрации губернатора региона Илья Зенов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба фестиваля Signal Фото: Пресс-служба фестиваля Signal

«Организаторы фестиваля заблаговременно проинформированы о нецелесообразности его проведения», — сказал «РИА Новости» чиновник. Он сослался на «угрозы и риски безопасности для участников». «Поэтому фестиваля не будет», - добавил собеседник агентства.

Накануне глава администрации Дзержинского района области Егор Вирков заявил, что профильные ведомства отказались согласовать проведение фестиваля в Никола-Ленивце. Причиной они назвал «потенциальные риски, связанные с использованием беспилотных летательных аппаратов». Также чиновник напомнил о «трагических инцидентах, произошедших в прошлые годы». В 2024 году рядом с площадкой фестиваля погиб бармен мероприятия. В июне 2025 года следователи закрыли дело, причиной смерти назвали болезнь сердца. После обращения родственников к главе СКР Александру Бастрыкину расследование было возобновлено.

После высказываний главы района организаторы заявляли, что по вопросу безопасности «разработан ряд мер, который сейчас на согласовании» с властями региона.