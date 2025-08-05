Пожилая петербурженка лишилась ноги после наезда автобуса в Колпино

Медикам пришлось ампутировать ногу 87-летней жительнице Санкт-Петербурга, после того как в Колпино ее переехал автобус. Пострадавшая находится в реанимации, пишет 78.ru.

Дочь пенсионерки сообщила о проведенной хирургами операции, пассажирка автобуса подключена к аппарату ИВЛ. По словам родственницы, пострадавшая выходила из общественного транспорта, оступилась и упала. Тронувшись, автобус раздавил ногу.

К изучению обстоятельств происшествия после полиции подключилось следствие. Сотрудники ведомства приступили к процессуальной проверке.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что инцидент с автобусом произошел 4 августа около 18:40 около дома № 11 по Бульвару Трудящихся.

Татьяна Титаева