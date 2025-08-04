Лазурный автобус переехал пенсионерку в Колпино, полиция проводит проверку

Лазурный автобус переехал пожилую женщину на остановке в Колпино. Пенсионерка в тяжелом состоянии была доставлена в больницу, сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Как выяснили правоохранители, инцидент произошел около 18:40 возле дома № 11 по Бульвару Трудящихся. Женщина вышла из автобуса на остановке, но оступилась и оказалась под колесами в тот момент, когда водитель «лазурного» поехал дальше. Полиция проводит проверку по факту случившегося.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в ДТП с автобусом на переезде в Ленобласти погибла 68-летняя женщина.

Дарья Астанина