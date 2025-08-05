ВТБ снизил ипотечные ставки

С 5 августа ВТБ (MOEX: VTBR) снизил ставки по рыночной ипотеке на 2 процентных пункта. Об этом сообщается в пресс-релизе банка, с которым ознакомился «Ъ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

По обновленным условиям базовых программ (с учетом всех действующих дисконтов) минимальная ставка составит от 23,3% годовых на покупку квартир и апартаментов как на первичном, так и на вторичном рынке. Для индивидуального жилищного строительства ставка начнется от 23,9% годовых.

Эксперты банка отмечают, что до конца года ключевым драйвером ипотечного рынка останутся программы с государственной поддержкой, которые обеспечивают значительную часть новых выдач, говорится в пресс-релизе.

На фоне смягчения монетарной политики ВТБ прогнозирует постепенную стабилизацию ситуации на рынке. С учетом текущих тенденций банк ожидает, что объемы рыночных ипотечных выдач по итогам 2025 года достигнут 4,04 трлн руб., что выше предыдущей оценки в 3,8 трлн руб.