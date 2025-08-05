Песков назвал «угрозами» требования США к Индии из-за российской нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суверенные страны имеют право самостоятельно выбирать себе торговых партнеров. Так господин Песков прокомментировал ситуацию вокруг закупок российской нефти Индией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, — сказал господин Песков в ходе брифинга. — Мы не считаем такие заявления законными».

Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил Индии существенным повышением пошлин из-за закупок российской нефти.