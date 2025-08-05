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Коммерсантъ FM
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Песков назвал «угрозами» требования США к Индии из-за российской нефти

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суверенные страны имеют право самостоятельно выбирать себе торговых партнеров. Так господин Песков прокомментировал ситуацию вокруг закупок российской нефти Индией.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, — сказал господин Песков в ходе брифинга. — Мы не считаем такие заявления законными».

Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил Индии существенным повышением пошлин из-за закупок российской нефти.

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