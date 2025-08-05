Песков назвал «угрозами» требования США к Индии из-за российской нефти
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что суверенные страны имеют право самостоятельно выбирать себе торговых партнеров. Так господин Песков прокомментировал ситуацию вокруг закупок российской нефти Индией.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Мы слышим много заявлений, которые фактически являются угрозами, — сказал господин Песков в ходе брифинга. — Мы не считаем такие заявления законными».
Президент США Дональд Трамп накануне пригрозил Индии существенным повышением пошлин из-за закупок российской нефти.