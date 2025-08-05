Нефтяники в июле получили почти 60 млрд руб. из бюджета по демпферу

В июле выплаты нефтяным компаниям из бюджета по топливному демпферу составили 59,9 млрд руб. Это примерно на 73% больше выплат в предыдущем месяце, следует из данных на сайте Минфина. В июне нефтяники получили по демпферу 34,5 млрд руб.

С помощью демпфера правительство компенсирует компаниям поставки топлива на внутренний рынок по ценам ниже экспортных, размер его зависит от ценовой конъюнктуры. Если же экспортная цена ниже внутренней, нефтяники должны компенсировать эту разницу.

Правительство планирует в ближайшее время расширить для нефтекомпаний возможности получения демпферных выплат на фоне роста стоимости топлива на бирже, сообщил «Ъ» источник, знакомый с ходом обсуждения. По его данным, порог для бензина увеличится с 10% до 15%, для дизельного топлива — с 20% до 25%.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Демпфер на вырост».