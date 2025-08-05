Экс-директора завода в Тюмени отправили в колонию за взятку на 200 тыс. рублей

Ленинский районный суд Тюмени отправил на 3,5 года в колонию строгого режима бывшего директора завода, 45-летнего Александра Кунгурова. Как сообщили в пресс-службе судов Тюменской области, он признан виновным в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Суд установил, что в декабре 2024 года директор завода получил взятку в 200 тыс. руб. от своего главного инженера. Взамен он пообещал закрыть глаза на нарушение сроков и плохое качество работ подрядчика, который исполнял контракт для завода на сумму более 13 млн руб. По информации прокуратуры Тюменской области, по контракту подрядчик должен был изготовить транспортировочную тару и комплектующие.

У осужденного ранее также арестовали имущество на сумму 1,9 млн руб. Суд также взыскал с него сумму взятки и назначил штраф в 1 млн руб. Приговор не вступил в силу. В отношении инженера уголовное преследование прекращено в связи с раскаянием и помощью следствию.

Ирина Пичурина