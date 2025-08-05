Дудергофское озеро почистят и благоустроят по аналогии с Суздальскими озерами

Вице-губернатор Петербурга Алексей Корабельников в эфире телеканала «Санкт-Петербург» заявил, что гидросистемы Дудергофского озера пройдут экологическую реабилитацию по примеру Суздальских озер. Водоем испытывает серьезную нагрузку из-за большого количества отдыхающих.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

По аналогии с Суздальскими озерами на Дудергофском озере устранят незаконные сбросы и свалки, почистят реки, впадающие в водоем, удалят водную растительность и почистят дно. Следом создадут биоплато для самоочистки водоема и выпустят мальков. За состоянием гидросистем будут следить с помощью постоянного мониторинга.

По словам господина Корабельникова, Смольный разрабатывал комплекс мероприятий по восстановлению водоемов с учеными. Только на благоустройство Верхнего Суздальского озера, которое является наиболее популярным у отдыхающих, выделили 37 млн рублей. Подрядчику предстоит заняться территорией у пляжа.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что петербургские ученые зафиксировали рекордное потепление Ладожского озера.

Андрей Маркелов