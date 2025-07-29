Петербургские ученые зафиксировали рекордное потепление Ладожского озера

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН зафиксировали значительное повышение температуры воды в Ладожском озере, сообщает пресс-служба учреждения 29 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

На основе анализа данных за последние 40 лет выяснилось, что по сравнению с началом ХХ века среднегодовая температура на севере водоема с 2013 года выросла на 2 градуса — до 4,5 градусов.

В 2020 году она достигла рекордных 6,5 градусов. Ученые подчеркивают, что за последние 30 лет в регионе участились теплые зимы, значительно сократился ледовый покров.

Гидрологи отмечают, что на фоне изменения температуры за минувшие десять лет в глубоководной части Ладоги, которая является крупнейшим пресным водоемом Европы, появились открытые ото льда участки. В аномально теплую зиму 2020 года лед покрывал лишь 20% акватории.

Руководитель лаборатории Института озероведения РАН Михаил Науменко добавил, что более раннее исчезновения льда приводит к перестройке экосистемы озера в связи с интенсивным проникновением ветра и света в водную массу водоема. Изменения могут повлиять на судоходство, рыболовство и водоснабжение.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал о продлении действующего в Петербурге «оранжевого» уровня опасности до 30 июля.

Андрей Маркелов