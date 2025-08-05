В Ставрополье растет заболеваемость крымской геморрагической лихорадкой

Число случаев крымской геморрагической лихорадки в Ставропольском крае за неделю увеличилось с 12 до 14. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Роспотребнадзора.

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По информации ведомства, больше всего заболевших КГЛ зарегистрировано в Александровском округе — 3 случая. По 2 случая выявлено в Петровском, Ипатовском и Арзгирском округах. В Апанасенковском, Красногвардейском, Левокумском, Нефтекумском и Благодарненском округах зафиксировано по одному заболевшему.

«Кроме того, в регионе диагностировали 72 случая клещевого боррелиоза. Максимальное количество пациентов с этим заболеванием отмечено в Ставрополе — 36 случаев. В Кисловодске выявили семь больных, в Шпаковском округе — шесть. По пять случаев зарегистрировано в Железноводске и Пятигорске. В Ессентуках и Кочубеевском округе диагностировали по три случая заболевания. По два пациента с боррелиозом находятся в Невинномысске, Предгорном и Петровском округах, один случай — в Кировском округе»,— приводятся в сообщении слова специалистов Роспотребнадзора.

Все больные клещевым боррелиозом заразились после укусов насекомых. За семь дней в медучреждения обратились 42 человека, пострадавших от нападения клещей.

Валентина Любашенко