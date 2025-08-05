ФСБ показала видео с подозреваемым в подготовке убийства главы оборонного завода

ФСБ распространила видео с задержанием и допросом мужчины, которого подозревают в подготовке покушения на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде. На видео также показан кейс с оружием и взрывчатым веществом, который, по версии следствия, подозреваемому сбросил дрон в Брянской области.

В ходе допроса на видео мужчина заявляет, что сотрудничал с украинской разведкой с июня 2024 года. По словам задержанного, он входил в состав подразделения группировки войск «Север» в Харьковской области. Подозреваемый утверждает, что оттуда передавал куратору разведданные, а в феврале 2025 года «должен был ликвидировать за денежное вознаграждение» главу оборонного предприятия, а также «руководителя военно-гражданской администрации РФ».

УФСБ по Брянской области возбудило уголовное дело по статье о госизмене. Следствие устанавливает возможных соучастников.