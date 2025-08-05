Движение по дамбе в Кронштадте перекроют в ночь на 6 августа из-за дорожного ремонта

Дирекция Комплекса защитных сооружений (КЗС) Санкт-Петербурга проинформировала автомобилистов об очередных ограничениях движения из-за продолжающегося дорожного ремонта на дамбе. В рамках проведения работ по реконструкции транспортной развязки КАД и Кронштадтского шоссе там вновь будут перекрывать движение транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга Фото: Дирекция КЗС Санкт-Петербурга

Как уточнили в КЗС, в ночь на 6 августа с 02:00 до 03:00 планируется полное перекрытие сквозного проезда по внешнему кольцу КАД КМ 126+600 в районе строительства новых путепроводов.

Также на период с 00:00 до 04:00 6 августа будет ограничено движение автотранспорта по внешнему кольцу КАД КМ 126+450 попеременно по полосам. В указанные сроки проехать по этому участку можно будет лишь по одной из полос. При этом в случае выполнения работ в более короткие сроки дорожное движение будет восстановлено раньше, отметили в КЗС.

Перекрытие внешнего кольца КАД (Финская сторона) будет осуществляться временным ограждением с регулировщиком перед участком производства работ. Водителей попросили планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что в преддверии капитального ремонта Невского проспекта в центре Петербурга дорожники приступили к обновлению дорожного покрытия на Дворцовом проезде.

Андрей Цедрик