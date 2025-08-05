ЦИК разрешил избиркому Камчатки провести выборы на улице

ЦИК разрешил избиркому Камчатского края на выборах в сентябре провести голосование на придомовых территориях и в местах, где отсутствуют помещения для голосования. Это решение принято в связи с прошедшим в регионе землетрясением, передает корреспондент «Ъ». В единый день голосования в Камчатском крае выберут губернатора, а также глав сельских поселений.

Глава избиркома Камчатки Инга Иринина на заседании рассказала, что комиссия обратилась к ЦИК с просьбой разрешить голосование в таком формате. Зампред ЦИК Николай Булаев заявил, что предоставление такой возможности Камчатке является правильным решением. Он выразил уверенность в том, что краевая комиссия справится с задачей и обеспечит возможность проголосовать каждому желающему.

Аналогичную возможность голосования на придомовых территориях получили избиркомы Крыма, Севастополя и Краснодарского края и приграничных Белгородской, Курской, Брянской областей. А также — Воронежской и Ростовской областей.

30 июля в 150 км от Петропавловска-Камчатского произошло мощное землетрясение магнитудой до 8,8. Была объявлена угроза цунами, волнами затопило несколько прибрежных районов.

Подробности — в материале «Ъ» «Камчатка ушла из-под ног».