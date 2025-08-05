Конфликт со стрельбой под Петербургом стал поводом для возбуждения уголовного дела

Полиция возбудила уголовное дело по факту стрельбы в деревне Оржицы Ломоносовского района Ленинградской области. Инцидент произошел в первом часу ночи 3 августа у дома 24, сообщили в региональном ГУ МВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В правоохранительные органы поступила информация о конфликте, который перерос в массовую драку. Было установлено, что 38-летний местный житель попал в потасовку с пьяной компанией. Желая припугнуть своих оппонентов, мужчина выстрелил в воздух из травматического пистолета и уехал со своими друзьями на машине.

Позднее стрелок самостоятельно пришел в полицию для разбирательства. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство). Предполагаемый правонарушитель задержан, другие участники конфликта устанавливаются, отметили в полиции.

Прежде «Ъ-СПб» писал о задержании троих подозреваемых после конфликта со стрельбой в поселке Оредеж.

Андрей Цедрик