После конфликта со стрельбой в поселке Оредеж задержали троих подозреваемых

Полиция задержала трех предполагаемых участников конфликта со стрельбой в поселке Оредеж, который произошел 1 августа. Тогда местный житель получил ранение в живот, сообщили в региональном управлении МВД РФ.

Правоохранители при проведении комплекса оперативно-розыскных мероприятий 2 августа в поселке Оредеж остановили двух лиц в возрасте 26 и 47 лет. На следующий день в Луге был задержан третий подозреваемый в возрасте 31 года. Полиция изъяла пневматический пистолет.

Недопонимание и опьянение привели к конфликту между жителями Ленобласти. Тогда один из правонарушителей выстрелил в сторону пострадавшего из пистолета.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что по факту инцидента в поселке Оредеж возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве.

Татьяна Титаева