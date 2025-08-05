98 млн руб. получил фонд «Жизнь как чудо» в рамках социальной инициативы Т-банка «Курс добра». За два месяца с начала акции клиенты банка, 67 тыс. человек, направили на благотворительность 49 млн руб. Компания добавила еще столько же. Таким образом фонд получит половину своего годового бюджета. Следующим партнером проекта на ближайшие два месяца становится «Антон тут рядом», фонд системной поддержки людей с аутизмом.

ВТБ с 5 августа снижает ставки по рыночной ипотеке на 2 п. п. Таким образом минимальный показатель по базовым программам банка составит 23,3% на покупку квартир и апартаментов на первичном и вторичном рынках, 23,9% — на индивидуальное жилищное строительство.

Гана поднимет цены на какао более чем на 60%, до $5 тыс. за тонну. Рост стоимости сырья для шоколадной промышленности связан с обязательством президента страны обеспечить фермерам выплату не менее 70% от экспортной стоимости какао-бобов. В предыдущем сезоне этот показатель составлял 64%. Гана сохраняет второе место в мире по объемам производства какао, занимая около 12% мирового рынка.