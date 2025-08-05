Арендные ставки на жилье в городах-миллионниках за месяц выросли до 8,5%

Медианная стоимость долгосрочной аренды жилья в городах с населением более миллиона человек выросла в июле на 2,4% — до 35 тыс. руб. в месяц. Наибольший рост показал Санкт-Петербург, где ставки увеличились на 8,5%, до 51 тыс. руб. В Самаре аренда подорожала почти на 6,7%, до 30 тыс. руб., в Перми — на 4,7%, до 31 тыс. руб. Об этом говорится в исследовании сервиса «Яндекс Аренда».

«Активность арендаторов в июле по сравнению с июнем выросла на 8,4%, — рассказал руководитель «Яндекс Аренды» Роман Жуков. — Квартиры бюджетного сегмента сдавались быстрее, что привело к повышению медианных ставок».

В Москве аренда подорожала на 4,1%, до 89 тыс. руб. в месяц. В семи из 16 городов-миллионников рост цен оказался выше среднего, причем в Воронеже он составил 4,6%, в Нижнем Новгороде и Омске — по 2,7%. Одновременно предложение жилья сократилось почти на 3%, что тоже влияет на повышение ставок.

Единственным мегаполисом, где зафиксировано снижение аренды, стала Казань — там цены упали на 4,7%, до 44 тыс. рублей в месяц.