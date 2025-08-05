Жительницу Шпаковского округа приговорили к двум годам колонии за мошенничество

Шпаковский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 39-летней жительницы г. Михайловска. Она признана виновной в 27 эпизодах преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения»). Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Ставропольского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В суде установлено, что женщина, являясь в период с ноября 2018 года по январь 2023 года руководителем центра выдачи займов, подделывая подписи клиентов, составляла фиктивные договоры займов и расходные кассовые ордера, после чего похищала из кассы принадлежащие кредитной организации денежные средства.

Общая сумма ущерба, причиненного фирме, составила более 1 млн руб. Вину в совершении преступления женщина признала частично.

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил подсудимой наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Валентина Любашенко