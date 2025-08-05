В ДТП с автобусом из ЛНР под Тулой пострадали 30 человек

В Киреевском районе Тульской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, следовавшего по маршруту Стаханов (пригород Луганска) — Москва. В салоне находились 48 пассажиров, в том числе дети. По предварительным данным, более 30 человек получили травмы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал Губернатор Тульской области Фото: Telegram канал Губернатор Тульской области

В УМВД по Тульской области сообщили, что на 228-м километре трассы М-4 «Дон» автобус врезался в опору пункта взимания платы. Причиной считается плохая видимость в условиях сильного тумана.

Губернатор региона Дмитрий Миляев сообщил, что пострадавшие доставлены в больницы Тулы, Киреевска и Новомосковска. Для остальных пассажиров организован пункт временного размещения, они обеспечены горячим питанием. «Будет организована доставка пассажиров к конечным пунктам направления», — добавил глава региона.