Глава Государственной жилищной инспекции Татарстана Александр Тыгин заявил, что жителям республики не только нужно пускать газовиков в квартиры, но и быть рады их приходу и оказывать содействие. Об этом господин Тыгин рассказал в ходе брифинга в Кабмине Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава Жилинспекции Татарстана: Когда газовик приходит, ему надо радоваться

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Глава Жилинспекции Татарстана: Когда газовик приходит, ему надо радоваться

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«Все помните Саратов, да? Это все может превратиться в совершенную непредсказуемость. <...> Когда газовик приходит в квартиру, его не то что не пускать, ему нужно радоваться, открывать как можно быстрее дверь и оказывать полное содействие», — заявил Александр Тыгин.

За семь месяцев 2025 года газовики Татарстана предотвратили почти 12,6 тыс. происшествий. За это время в Жилинспекцию республики от «Газпром трансгаз Казань» поступило 325 материалов, на основании которых были возбуждены дела об административных нарушениях. 247 материалов составлены из-за недопуска газовиков для проведения техобслуживания.

25 июля в жилом доме в Саратове были повреждены более 30 квартир в результате взрыва газа. В происшествии погибли три человека.

Диана Соловьёва