Глава Новороссийска возьмет трудного подростка на наставничество

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил о намерении лично принять участие в федеральной программе наставничества, выступив в роли наставника для одного из трудных подростков. Об этом он заявил в ходе городского аппаратного совещания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Логашев Фото: Виктор Логашев

По словам господина Кравченко, участие руководителей в подобных инициативах — это не только социальная миссия, но и форма государственной ответственности. «Передать знания, опыт, помочь человеку определиться — это дополнительный уровень ответственности, ты берешь обязательство за судьбу человека», — отметил он.

В 2025 году число наставников для несовершеннолетних в Новороссийске выросло до 97 человек, тогда как в 2023 году их было 30. В рамках утвержденной до 2030 года концепции наставничества, участникам программы предстоит оказывать помощь подросткам в социализации, самоопределении и развитии ключевых навыков, опираясь на традиционные ценности. Наставники также должны помогать своим подопечным в формировании внутренней мотивации и профессиональной ориентации.

Вячеслав Рыжков