В Сочи главу депозитария будут судить за хищение 235 млн рублей

Прокуратура Сочи направила в суд уголовное дело в отношении руководителя депозитарного центра, обвиняемого в серии крупных краж. По данным прокуратуры, злоумышленник присвоил средства на сумму более 235 млн руб. Потерпевшими по делу признаны 27 человек.

По данным следствия, Алексей Лазарев с апреля 2022 года по январь 2025 года руководил в Сочи коммерческой структурой, предоставлявшей услуги по хранению ценностей. Гражданам предлагали хранение денег, предназначенных для сделок с недвижимостью, или средств, полученных от продажи домов и квартир. Услуга позиционировалась как уникальная на российском рынке по степени безопасности и защищенности активов. При этом господин Лазарев скрывал от клиентов, что у него есть ключи от депозитарных ячеек, заявили в прокуратуре.

В январе 2025 года несколько клиентов обнаружили, что их ячейки пусты. По заявлениям клиентов было возбуждено дело о краже (ч.4 ст. 158 УК РФ). Алексей Лазарев был задержан и выдал часть похищенных средств, которые он прятал в лесу. По словам фигуранта, он периодически доставал из депозитария и тратил средства, которые затем возвращал из денег других клиентов.

Анна Перова, Краснодар