Энергетики проверят во вторник тепловые сети в Кировском районе Петербурга

Во вторник, 5 августа, специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и АО «ТЭК СПб» запланировали проведение гидравлических испытаний в Кировском районе Петербурга. Трубопроводы будут проверят на плотность и прочность в преддверии нового отопительного сезона.

В зону испытаний на этот раз попадут тепловые сети, расположенные в границах улицы Маршала Говорова, Балтийской улицы, Молодежного переулка и улицы Розенштейна.

На время проведения работ давление в трубопроводах увеличивают до уровня, на четверть превышающего обычную нагрузку. При этом в целях безопасности температуру воды в сетях снижают до 40 градусов, напомнили в ресурсоснабжающих организациях.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на текущей рабочей неделе теплоэнергетики запланировали проведение в Петербурге в общей сложности 26 гидравлических испытаний в семи районах города.

Андрей Цедрик