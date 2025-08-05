Лидер «Чистого Томска» решил не переизбираться в гордуму
Руководитель депутатской группы «Чистый Томск» Игорь Лютаев не будет участвовать в выборах нового созыва городской думы Томска. Об этом сообщила «Ъ-Сибирь» помощник депутата.
Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ
«Игорь Александрович в следующий созыв не выдвигается. Одного созыва достаточно»,— ответила она на вопрос о причинах такого решения.
На предыдущих выборах в 2020 году Игорь Лютаев был избран в одномандатном округе №8. Он возглавил группу «Чистый Томск» из двух депутатов. Второй — Евгений Лукьянчук, согласно данным ГАС «Выборы», также не выдвигался в гордуму.
«Чистый Томск» — единственная депутатская группа, созданная в гордуме после выборов 2020 года и сохранившаяся к настоящему времени. Ранее в структуре гордумы работали также «Группа местного самоуправления» и «Независимые депутаты», но они были ликвидированы по разным причинам.