Лидер «Чистого Томска» решил не переизбираться в гордуму

Руководитель депутатской группы «Чистый Томск» Игорь Лютаев не будет участвовать в выборах нового созыва городской думы Томска. Об этом сообщила «Ъ-Сибирь» помощник депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ Фото: Ваня Русский, Коммерсантъ

«Игорь Александрович в следующий созыв не выдвигается. Одного созыва достаточно»,— ответила она на вопрос о причинах такого решения.

На предыдущих выборах в 2020 году Игорь Лютаев был избран в одномандатном округе №8. Он возглавил группу «Чистый Томск» из двух депутатов. Второй — Евгений Лукьянчук, согласно данным ГАС «Выборы», также не выдвигался в гордуму.

«Чистый Томск» — единственная депутатская группа, созданная в гордуме после выборов 2020 года и сохранившаяся к настоящему времени. Ранее в структуре гордумы работали также «Группа местного самоуправления» и «Независимые депутаты», но они были ликвидированы по разным причинам.

Валерий Лавский