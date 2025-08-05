В Геленджике внедрят систему распознавания лиц с видеокамер

В Краснодарском крае модернизируют систему видеонаблюдения, оснащая её функцией распознавания лиц. Первым городом, где внедрят эту технологию, станет Геленджик, сообщил в своем Telegram-канале мэр курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

На улицах, набережных, в парках, скверах и возле автовокзалов установят 642 высококачественные камеры. Они смогут идентифицировать лица людей и автомобильные номера, а данные будут обрабатываться в режиме реального времени.

Это один из самых передовых проектов в регионе. Умные камеры и современное ПО позволят правоохранительным органам оперативнее выявлять нарушителей, снизить уровень преступности в общественных местах и повысить безопасность для жителей и туристов.

На недавнем заседании городской Думы депутаты одобрили выделение 32 млн руб. из местного бюджета на реализацию этого проекта.