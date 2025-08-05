Водителя в Тюмени отправили в колонию на три года за насилие над автоинспектором

Суд в Тюмени назначил три года колонии общего режима 22-летнему местному жителю, которого судили по ч. 2 ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), сообщили в управлении СКР по Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ему также запрещено управлять транспортом в течение двух лет.

Напомним, следствие установило, что 9 мая инспектор ГИБДД остановил автомобиль на улице Республики за тонированные стекла. Водитель отказался пройти в служебный автомобиль для дальнейшего разбирательства и начал движение. Инспектор держался рукой за панель двери обвиняемого пока не упал на проезжую часть. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь.

Ирина Пичурина