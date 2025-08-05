Пешеходным центром в Ярославле займется «Ярдормост»

Контракт на выполнение работ и проектирование центральной части Ярославля в целях создания пешеходного пространства заключен с АО «Ярдормост» (принадлежит правительству области). Соответствующая информация размещена в системе «ЕИС. Закупки».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эскиз благоустройства улицы Максимова

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал Эскиз благоустройства улицы Максимова

Фото: Артем Молчанов, Telegram-канал

Заказчиком работ выступает ярославское МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ». Стоимость контракта составила 1,4 млрд руб. Для выбора подрядчика провели аукцион, но он был признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок. Соглашение заключалось с единственным поставщиком.

В контракт входят строительно-монтажные работы на улице Кирова и Депутатском переулке, улицах Депутатской, Максимова, Нахимсона, Андропова, площади у часовни Александра Невского. На 2025-й год были запланированы работы на Кирова, Депутатском переулке и Максимова. Также в контракт входят работы по проектированию Депутатской, Нахимсона, Андропова, площади у часовни.

При разработке проектных решений нужно предусмотреть восстановление газонов, обеспечение беспрерывного пешеходного движения, создание интуитивно и визуально понятной системы навигации.

Алла Чижова