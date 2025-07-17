Урон родного языка

Министерство образования и науки Татарстана обратилось к Министерству просвещения России с просьбой отменить планируемое сокращение учебных часов по изучению родных языков в начальной школе с двух до одного в неделю с 1 сентября 2025 года. Депутаты Госсовета РТ выступили с критикой инициативы, ссылаясь в том числе на Конституцию РФ, гарантирующую право на изучение родных языков. Эксперт отмечает, что решение вопроса будет зависеть не только от педагогической необходимости, но и от политической конъюнктуры. В то же время парламентарии и аналитики не исключают, что у Татарстана есть шансы добиться корректировки новых стандартов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстан выступает за сохранение учебных часов изучения родного языка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Татарстан выступает за сохранение учебных часов изучения родного языка

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Министерство образования и науки Татарстана обратилось к Министерству просвещения России с просьбой сохранить уроки родного языка в школах республики. Об этом в своем докладе на заседании Госсовета республики заявил министр образования и науки Татарстана Ильсур Хадиуллин.

Новые стандарты начального образования С 1 сентября 2025 года в России начнут действовать новые федеральные учебные планы для начального образования, согласно приказу Минпросвещения РФ от 9 октября 2024 года № 704. С нового учебного года сократятся учебные часы по предметам «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» в федеральных государственных образовательных стандартах — с двух часов в неделю до одного часа в неделю. Также в стандартах для школ хотят заменить понятие «родной язык» на «язык народа РФ» .

Ильсур Хадиуллин отметил, что ведомство анализирует ситуацию и работает с федеральными департаментами для сохранения уроков родного языка. «Не превышая общей максимальной нагрузки на детей, мы найдем общий язык. Работа ведется по сохранению одного часа», — отметил глава республиканского министерства.

Следом против сокращения часов изучения родного языка в школе высказались и парламентарии. Так, депутат Госсовета Татарстана Ренат Валиуллин заявил, что исключение понятия «родной язык» из образовательных стандартов противоречит Конституции РФ. Он отметил, что данные решения принимались без согласования с субъектами страны.

«Сегодня в России используется более 155 языков. Если мы запрещаем людям считать язык своего народа родным, то мы нарушаем статью 68 Конституции РФ, гарантирующей всем народам права на сохранение родного языка», — сказал Ренат Валиуллин.

Завершилось заседание принятием постановления, в котором депутаты рекомендовали министерству продолжить реализацию образовательных программ, включая меры по сохранению и развитию государственных языков Татарстана.

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Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Заседание Государственного Совета Республики Татарстан

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Зампредседателя Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам Ирина Терентьева в беседе с «Ъ Волга-Урал» отметила, что в республике опасаются, что сокращение часов на изучение родных языков в школах может нанести ущерб всем национальностям. Она добавила, что к мнению республики могут прислушаться на федеральном уровне, так как такой опыт уже имеется.

«Всем понятно, что касается родного языка, это очень внутренне, это очень чувствительно, поэтому, конечно, мы понимаем, что многое делается в республике в этом направлении, поддержка очень серьезная. Мы должны следить, чтобы дети не переутомлялись, но и получали знания», — сказала Ирина Терентьева.

На встрече с журналистами председатель Госсовета Фарид Мухаметшин отметил, что Татарстан готовит еще одно обращение к Минпросвещения и правительству России с предложением исключить из ФГОС понятие «родной язык», но формат такого обращения еще не определен. «Наше правительство уже готовит свои предложения, чтобы разрешить эту ситуацию. Но если это не поможет, то мы обратимся в Государственную Думу», — сказал Фарид Мухаметшин.

Он также добавил, что в ближайшее время запланирована встреча с депутатами Госдумы и сенаторами РФ от Татарстана, в повестку которой войдет и обсуждение этого вопроса. Как отметил председатель Госсовета, отвечая на вопрос «Ъ Волга-Урал», этой проблемой озаботились многие субъекты страны.

Как сообщают СМИ, общественное движение Якутии «Ийэ тыл кэскилэ» («Будущее родного языка») также направило письмо министру просвещения РФ Сергею Кравцову с просьбой пересмотреть приказ, сокращающий с 1 сентября 2025 года часы изучения родного языка.

Реализация инициативы по сохранению часов изучения родного языка сопряжена с рядом политических, юридических и административных сложностей, сообщил «Ъ Волга-Урал» партнер Юридической компании «Яхатин» Антон Смирнов. Как отмечает эксперт, федеральный центр продолжает курс на унификацию образования, что ставит под вопрос сохранение региональных языковых компонентов. Даже если Татарстану удастся формально отстоять часы родного языка, их содержание может быть ограничено федеральными стандартами, а школы будут вынуждены добровольно сокращать их под давлением ЕГЭ и запросов родителей. Хотя речь идет о культурном наследии, дискуссия может выйти в плоскость обсуждения единого образовательного пространства страны.

«Тем не менее у республики есть определенные рычаги влияния. Татарстан исторически обладает значительной автономией в вопросах образования и культуры, а его руководство умело выстраивает диалог с Москвой. Если министерству образования республики удастся доказать, что сокращение часов негативно скажется на сохранении языка и идентичности, не нарушая при этом федеральных норм, возможен компромисс. Однако окончательное решение будет зависеть не столько от педагогической целесообразности, сколько от политической конъюнктуры», — заключил Антон Смирнов.

Влас Северин