Государство выделит субсидии на страховку жилищного строительства по военным рискам

В июне Минфин расширил субсидирование страховых выплат по рискам террористических актов и диверсий на строительно-монтажные риски (СМР) при строительстве жилья на новых территориях. По словам источника «Ъ» на страховом рынке, под террористическими актами понимаются также удары дронов и атаки ВСУ.

Во Всероссийском союзе страховщиков «Ъ» подтвердили информацию и добавили, что военные риски могут включать в страховой договор без увеличения выплаты по страховым услугам. «Субсидия покрывает 100% страхового случая. Для участия в программе страховой компании достаточно подать заявку в РНПК»,— поясняет источник «Ъ». По его словам, теперь страхователем может выступать заказчик, инвестор или подрядчик по проекту СМР.

Общий объем выделяемых субсидий по-прежнему составляет 1,4 млрд руб. До этого субсидирование страхования распространялось только на транспорт и логистику.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Страховка подработает на стройке».