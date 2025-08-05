Реформу налогообложения доходов по вкладам в ГД назвали поддержкой граждан с «умеренными» зарплатами

С 2025 года в России изменился порядок налогообложения процентных доходов по банковским вкладам, что затрагивает миллионы россиян, хранящих сбережения в банках. По словам члена думского комитета по бюджету и налогам Никиты Чаплина, реформа направлена на более справедливое распределение налоговой нагрузки.

«И (на) поддержку граждан с умеренными доходами», — заявил он (цитата по ТАСС).

Депутат подчеркнул, что налогом облагается не весь доход по процентам, а только сумма, превышающая установленный государством необлагаемый лимит. Он рассчитывается ежегодно по формуле: 1 млн рублей умножается на максимальную ключевую ставку Центробанка, зафиксированную на первое число каждого месяца предыдущего года. Так, для доходов 2024 года, подлежащих уплате в 2025 году, максимальная ставка составляла 21%, и необлагаемый лимит составил 210 тыс. рублей. Если годовой процентный доход не превышает эту сумму, налог платить не нужно.

Налогообложение доходов, превышающих лимит, осуществляется по прогрессивной шкале: при превышении лимита до 2,4 млн рублей применяется ставка 13%, а при доходах свыше 2,4 млн рублей — 15%. Нововведением 2025 года стало изменение порядка учета доходов по долгосрочным вкладам сроком от 15 месяцев: неиспользованный остаток необлагаемого лимита можно переносить на следующий год. Это «снижает налоговую нагрузку для вкладчиков», подчеркнул депутат Чаплин.