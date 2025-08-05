Бастрыкин заинтересовался делом об избиении работников скорой помощи в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководителю городского следственного управления СК по Петербургу Павлу Выменцу представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нападения на работников скорой помощи, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Следователи предварительно установили, что ночью 2 августа 34-летний житель Петербурга, доставленный в больницу на Авангардной улице, избил фельдшеров, водителя скорой помощи и прибежавшего на помощь охранника. Злоумышленника удалось задержать силами сотрудников Росгвардии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что по факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Андрей Маркелов