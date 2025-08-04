На петербуржца, напавшего на сотрудников скорой помощи, завели уголовное дело

Уголовное дело возбуждено в отношении жителя Петербурга, подозреваемого в нападении на сотрудников скорой помощи и охранника больницы (ст. 213 УК РФ — Хулиганство). Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СКР по городу.

По предварительной версии, ночью 2 августа мужчину привезли на скорой в больницу на Авангардной улице, после чего он стал избивать фельдшеров и водителя машины, а затем и охранника медучреждения, прибежавшего по тревоге.

«Злоумышленник задержан прибывшими на место сотрудниками Росгвардии. Следователем выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего»,— сообщили в управлении.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что житель Дальнего Востока похитил машину скорой помощи в Мурино и попал в ДТП.

Дарья Астанина