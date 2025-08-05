Более 80% путешественников планируют поездки по России без помощи агентов

Отдых в России без помощи агентов этим летом запланировали 84% туристов, следует из опроса ВЦИОМа, проведенного по заказу Ассоциации туристических агрегаторов (АТАГ). Как показало исследование, 63% граждан пользуются услугами профильных цифровых платформ и агрегаторов, 21% совершают прямые бронирования через ресурсы отелей и авиакомпаний.

Данные Travelline (система управления гостиничными продажами) указывают на постепенное увеличение доли туристических сервисов. В январе—июле с помощью онлайн-тревел-агентств (ОТА) в России было совершено 58,9% бронирований. Год к году значение прибавило 1 процентный пункт (п. п.).

Основными каналами для отельеров стали «Яндекс Путешествия» (15,4% бронирований в январе—июле), «Островок» (11,8%) и Bronevik.com (5,5%). Хотя данные по сетям могут разниться. Например, в Cosmos Hotel Group «Ъ» пояснили, что через собственные ресурсы компании продаются 75% номеров, в «Васта Отель Менеджмент» — 78%.

Подробности — в материале «Ъ» «Турист разбирается сам».