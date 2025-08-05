Губернатор Камчатки потребовал отставки главы Вилючинска из-за претензий жителей

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов потребовал отставки мэра Вилючинска Игоря Головчака. Такое решение связано с массовыми жалобами жителей города, которые значительно усилились после землетрясения 30 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram канал губернатора Камчатского края Владимира Солодова Фото: Telegram канал губернатора Камчатского края Владимира Солодова

Глава региона сообщил, что лично проверил состояние домов, соцобъектов и ПВР в городе. По итогам инспекции он заявил о неудовлетворительной работе городской администрации.

«Считаю текущую работу администрации города... неудовлетворительной, — написал Владимир Солодов в Telegram-канале. — По результатам объезда потребовал отставки главы города Игоря Головчака».

Работа властей Вилючинского городского округа ранее уже вызывала нарекания. В апреле 2025 года общественный транспорт в городе не вышел на линию из-за проблем с продлением контракта на перевозки. В июне господин Головчак был оштрафован прокуратурой за нарушения при рассмотрении обращений граждан.