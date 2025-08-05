В Казани спустя сутки восстановили движение трех троллейбусных маршрутов

В Казани троллейбусные маршруты № 5, 9, 12 вернулись к прежним схемам движения после ремонтных работ на участке ул. Сахарова. Об этом рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».

3 августа в Казани произошел обвал асфальтового покрытия на участке ул. Сахарова, из-за чего в яме застрял троллейбус. Транспортное средство вытащили с помощью трех кранов.

После образования ямы троллейбусы № 5, 9, 12 следовали по ул. Фучика, Закиева, ул. Глушко до Вагапова, после этого до ул. Сахарова и поворачивать на ул. Бегичева.

Диана Соловьёва