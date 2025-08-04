В Казани из-за обвала асфальта изменили движение трех троллейбусов

В Казани временно изменили движение трех троллейбусных маршрутов из-за обвала асфальта на ул. Сахарова, 6. Об этом рассказали в пресс-службе «Метроэлектротранса».

Троллейбусы № 5, 9, 12 будут следовать по ул. Фучика, Закиева, ул. Глушко до Вагапова, после этого до ул. Сахарова и поворачивать на ул. Бегичева.

На участке с провалившимся асфальтом ведутся ремонтные работы.

Вчера троллейбус застрял в яме из-за обвалившегося дорожного покрытия. В пресс-службе ГАИ Казани рассказали, что транспортное средство убрали с помощью трех кранов.

Диана Соловьёва