Байкер оказался в больнице после столкновения с автомобилистом на бульваре Головина

Вечером 4 августа у дома 3 по бульвару Головина мотоциклист столкнулся с серым KIA Rio, сообщает «Фонтанка». От удара байкер оказался на асфальте.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На место происшествия немеделенно прибыли сотрудники ГАИ и карета скорой помощи. Пострадавшего доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что лазурный автобус переехал пожилую женщину на остановке в Колпино. Пенсионерку госпитализировали в тяжелом состоянии.

Андрей Маркелов