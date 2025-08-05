Теннисист Хачанов вышел в полуфинал турнира ATP в Торонто

В четвертьфинале проходящего в Торонто турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории Masters россиянин Карен Хачанов обыграл американца Алекса Микельсена со счетом 6:4, 7:6 (7:3) за 1 час 44 минуты.

Карен Хачанов занимает 16-е место в рейтинге ATP, Алекс Миккельсен — 34-е. Следующим соперником россиянина станет третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев, который в четвертьфинале одержал победу над прошлогодним победителем турнира — австралийцем Алексеем Попыриным (26-й в рейтинге ATP).

29-летний Хачанов в третий раз в карьере сыграет в полуфинале канадского «Мастерса». В 2018 году на этой стадии он уступил испанцу Рафаэлю Надалю, в 2019-м — соотечественнику Даниилу Медведеву.

Турнир в Торонто проводится на покрытии «хард», он завершится 7 августа. Призовой фонд соревнований составляет $9,2 млн.