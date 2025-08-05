На Северном Кавказе планируют собрать один миллион тонн яблок в 2025 году

Садоводы Северо-Кавказского федерального округа планируют собрать около одного млн т яблок в 2025 году. В Ставропольском крае ожидаемый урожай составит около 100 тыс. т. Об этом сообщает РБК со ссылкой на председателя «Ассоциации питомниководов и садоводов Ставропольского края» Айдына Ширинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ Фото: Андрей Архипов, Коммерсантъ

«Конечно, потери есть у нас из-за заморозков, которые были в феврале. Но за счет вступления в плодоношение новых садов мы выравниваем показатели»,— отметил господин Ширинов.

По словам садовода, увеличение сбора яблок прогнозируется благодаря новым садам, заложенным аграриями в последние пять лет. Эти насаждения начинают плодоносить, что повысит объемы урожая.

По данным Росстата, Северный Кавказ является лидером по производству яблок в России. В 2024 году на регионы СКФО пришлось 54% производства семечковых культур в стране, что составило 971 тыс. т. При этом около 96-97% семечковых культур составляют яблоки.

Валентина Любашенко