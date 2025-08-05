Ставропольский край лидирует по заявкам на региональные бренды

Ставропольский край стал лидером среди российских регионов по количеству заявок на регистрацию региональных брендов. С января по июнь 2025 года из региона поступило семь обращений в Роспатент. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По информации пресс-службы, за первое полугодие 2025 года в Роспатент поступило 49 обращений на регистрацию новых и предоставление исключительного права на уже зарегистрированные региональные бренды. Это на 20 заявок больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Наибольшее количество документов подано в отношении продуктов питания и сельхозпродукции, а также изделий народных художественных промыслов»,— приводятся в сообщении слова представителей Роспатента.

В целом по России в 2025 году больше всего заявок поступило на товары категории «Продукты питания и сельскохозяйственная продукция» — 19 обращений. На втором месте «Народные художественные промыслы» с 12 заявками, на третьем — «Минеральная вода» с девятью. Также подано три заявки на алкогольную продукцию и пять — на прочие товары.

Валентина Любашенко