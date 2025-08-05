В Сургут доставят ковчег с мощами святой Матроны Московской

Ковчег с мощами блаженной Матроны Московской доставят в Сургут (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра), сказано в сообщении Ханты-Мансийской митрополии. Верующие смогут поклониться святой с 10 по 19 августа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ

Мощи везут в Сургут по случаю празднования 10-летия сургутской женской обители, ковчег доставит митрополит Ханты-Мансийский и Сургутский Павел. Мощи будут доступны для поклонения в обители. 10 августа в соборном храме женского монастыря в честь иконы Божией Матери «Умиление» пройдет праздничное богослужение, которое начнется в 9:00.

Святая блаженная Матрона Московская — одна из самых известных и почитаемых православных святых. Она родилась 22 ноября 1881 года в селе Себино Тульской губернии и умерла 2 мая 1952 года в Москве. Считается, что при жизни она имела дар чудотворения, умела исцелять, при жизни к ней приезжало за помощью много паломников. Канонизирована как святая в 1999 году.

Ирина Пичурина