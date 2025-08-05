Сальдо подтвердил задержание главы Минтранса Херсонской области

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо подтвердил, что министр транспорта региона Александр Балышев был задержан в рамках дела о получении взятки. О какой сумме идет речь, он не уточнил. О задержании министра сообщал «Ъ».

Господин Сальдо заявил, что властям региона «с такими людьми не по пути». «У нас есть устав, есть обязательства чиновников, которые работают... Тот, кто их не соблюдает, значит, будет наказан. Если заслужил, то должен быть наказан»,— прокомментировал губернатор задержание министра в интервью «РИА Новости».

На сайте губернатора и правительства Херсонской области в качестве и.о. министра транспорта указан Анатолий Терещенко.

По данным «Ъ», в конце июня районный суд Херсонской области арестовал на два месяца Александра Балышева и его заместителя—начальника управления дорожного хозяйства Сергея Журавлева. Им инкриминируется получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК) от представителя одной из компаний, участвующих в строительстве и восстановлении дорог. Якобы чиновники получили несколько миллионов рублей за покровительство компании.

Подробности — в материале «Ъ» «Херсонские дороги ведут в "Лефортово"».