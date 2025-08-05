Инфляция в Ростовской области снизилась до 9,7% в 2025 году

Годовая инфляция в Ростовской области в июне 2025 года составила 9,7%, снизившись второй месяц подряд. Удорожание услуг компенсировалось снижением стоимости продовольствия, а цены на непродовольственные товары остались на прежнем уровне. Об этом сообщает пресс-служба регионального отделения Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По информации ведомства, наиболее значительно подешевели куриные яйца — на 21,2% за год благодаря увеличению предложения на местном рынке, расширению производства на птицефабриках региона и поставщиков из других областей. Снизилась стоимость овощей — помидоров, капусты и картофеля из-за поступления урожая открытого грунта и укрепления рубля, что также снизило цены на импортные овощи и фрукты.

За год плодоовощная продукция выросла в цене на 18,1%. Сахар подешевел на 4,95% за год из-за увеличения предложения на оптовом рынке перед новым сезоном сбора сахарной свеклы.

«В сегменте непродовольственных товаров продолжилось снижение цен на телерадиотовары, электронику и бытовую технику. Наибольшее падение отмечено у роботов-пылесосов (-19,66%), планшетов (-8,44%) и телевизоров (-6,56%) из-за уменьшения спроса и укрепления рубля»,— приводятся в сообщении слова представителей банка.

Стоимость телекоммуникационных услуг снизилась благодаря конкуренции операторов, несмотря на рост цен на услуги связи на 7,4% за год.

Валентина Любашенко