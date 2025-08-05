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Ливни, грозы и порывы ветра до 15 м/с ожидаются в Петербурге 5 августа

В ГУ МЧС по Петербургу жителей города вновь предупредили об ухудшении погодных условий. Как сообщает пресс-служба ведомства со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС», 5 августа в регион придут ливни и грозы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Также горожанам обещают порывистый ветер. Его скорость может достигать 15 метров в секунду.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца июля в Петербурге действовал «оранжевый» уровень погодной опасности из-за аномальной жары.

Дарья Астанина

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