Объем продаж новых авто в Петербурге в июле оказался рекордным за восемь месяцев

В июле текущего года в Петербурге было реализовано 7302 новых легковых и легких коммерческих автомобиля. До того более высокий показатель фиксировался в ноябре 2024 года, когда в городе на Неве было продано 7464 авто. Об этом со ссылкой на данные Минпромторга РФ сообщает Telegram-канал AutoRun SPb.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Рост продаж новых автомобилей по сравнению с июнем 2025-го составил 24%. Это лучшая динамика к предыдущему месяцу в этом году — в апреле к марту рост достигал 22%.

В общей сложности за семь месяцев 2025 года объем продаж новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Петербурге составил 41 040 единиц — на 25% меньше результата за аналогичный период прошлого года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что продажи автомобилей с пробегом в Петербурге за I полугодие сократились на 7%.

Андрей Цедрик