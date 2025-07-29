Продажи автомобилей с пробегом в Петербурге за полгода сократились на 7%

По итогам первых шести месяцев текущего года в Петербурге было продано в общей сложности 82 799 автомобилей с пробегом. Это на 7% меньше показателя за первую половину 2024 года, сообщает Telegram-канал AutoRun SPb со ссылкой на данные аналитического центра «Автомаркетолог».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Лидером вторичного рынка в Петербурге в январе-июне этого года стала Lada — 7801 проданный автомобиль с пробегом за полгода, что на 8% меньше показателя этой марки за аналогичный период прошлого года.

Далее в топ-5 расположились KIA, Volkswagen, BMW и Hyundai. Продажи этих брендов на вторичном рынке также сократились. Самое серьезное падение зафиксировано у BMW (-15%), а самое незначительное — у Hyundai (-4%).

Прежде «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге на машины старше 15 лет приходится 34% от общего автопарка. Автомобилей соответствующего возраста в городе на Неве сейчас немногих больше 550 тысяч.

Андрей Цедрик