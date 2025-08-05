Кандидаты от трех партий претендуют на места в горсовете Горно-Алтайска

В Горно-Алтайске зарегистрирован 21 из 22 кандидатов, выдвинутых на довыборы в городской совет, одному из претендентов отказано. Данные о регистрации занесены в ГАС «Выборы».

Довыборы состоятся в четырех одномандатных округах. Таким образом, конкуренция превышает пять человек на одно вакантное место в муниципальном парламенте.

Во всех четырех округах зарегистрированы кандидаты от «Единой России» и ЛДПР. В трех баллотируются представители КПРФ. Остальные кандидаты являются самовыдвиженцами.

Мандаты депутатов горсовета стали вакантными после выборов в госсобрание — эл курултай Республики Алтай в 2024 году. По их итогам ряд депутатов муниципального парламента перешли в парламент региональный.

Валерий Лавский