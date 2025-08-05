Дело о превышении полномочий завели на руководителя красноярского лесничества

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело в отношении руководителя Маганского лесничества, который подозревается в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ). Об этом рассказали в региональном управлении Следственного комитета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, в 2024 году Маганское лесничество получило из краевого министерства природных ресурсов финансирование на проведение агротехнического ухода за деревьями. На основании этого был составлен план работ, предусматривающий выполнение агротехнических мероприятий на 9 лесных участках общей площадью 71 га. Расследование установило, что работы фактически не проводились, а выделенные средства по указанию главы лесничества были использованы на другие цели. Краевому бюджету причинен ущерб в размере более 380 тыс. руб.

По месту жительства и работы лесничего следователи провели обыски, изъяли интересующую их документацию.

Илья Николаев