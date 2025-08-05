WSJ: США введут штрафы для банков за политическую дискриминацию клиентов

Администрация США планирует уже на этой неделе подписать указ, усиливающий давление на банки из-за дискриминации консервативных организаций и криптокомпаний. Согласно проекту документа, с которым ознакомилась The Wall Street Journal, регуляторы должны расследовать нарушения Закона о равных кредитных возможностях (ECOA), антимонопольных норм и прав потребителей.

Наказания за отказ в обслуживании по политическим мотивам включают штрафы и судебные решения. В законопроекте упоминается инцидент с Bank of America, закрывшим счета христианской организации в Уганде. Банк объяснил это ограничениями по обслуживанию малого бизнеса за рубежом. Указ также критикует банки за сотрудничество со следствием по делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года.

Консерваторы годами обвиняли банки в отказе в услугах по политическим или религиозным мотивам, а криптоиндустрия жаловалась на блокировку счетов при администрации Байдена. Финучреждения же заявляли, что их решения продиктованы юридическими, регуляторными и финансовыми рисками, включая законы США о противодействии отмыванию денег. Именно регуляторное давление, по словам банков, заставило их дистанцироваться от крипторынка.