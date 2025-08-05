Пассажиропоток на ЗСЖД с начала года вырос на 2,1%

В январе-июле 2025 года на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) было перевезено 25,8 млн человек. Прирост к показателю аналогичного периода 2024 года составил 2,1%, сообщает пресс-служба ЗСЖД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

На дальнее следование пришлось 2,7 млн пассажиров, в пригородном сообщении — 23,1 млн. В июле на магистрали было перевезено около 4,7 млн человек, в том числе в дальнем следовании 548 тыс., в пригородном сообщении — 4,1 млн.

Пассажирооборот на ЗСЖД за семь месяцев этого года составил 3,2 млн пасс/км, в том числе в дальнем следовании 2,16 млн пасс/км, в пригородном сообщении 1,08 млн.

Александра Стрелкова